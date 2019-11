Facebook: un'app interna consentiva di conoscere i nomi delle persone inquadrandole

Secondo quanto riferito dal Business Insider, Facebook tra il 2015 e 2016 avrebbe sviluppato un'applicazione interna, rivolta ai dipendenti, che permetteva di conoscere il nome di una persona semplicemente inquadrandola con la fotocamera dello smartphone. L'app però non ha mai visto la luce pubblicamente.

A giudicare da quanto appreso dalla popolare testata, l'applicazione sarebbe stata sviluppata per consentire ai componenti del team di sviluppo di ricordare il nome di una persona incontrata ad una festa.

Il Business Insider riporta anche che una build dell'app era in grado di identificare chiunque su Facebook, ma la società ha smentito tale indiscrezione a CNET. Un portavoce infatti ha affermato che l'applicazione era in grado di rilevare solo dipendenti ed amici che "avevano abilitato il riconoscimento facciale", ed era stata sviluppata per consentire alle persone di "conoscere le nuove tecnologie".

Il programma però a quanto pare sarebbe stato interrotto ed è altamente probabile che non vedrà la luce. Di recente infatti Facebook si è allontanata dal riconoscimento facciale, per puntare maggiormente sulla privacy. Il social network è infatti stato al centro di non poche polemiche per le numerose falle di sicurezza che hanno minato la fiducia degli utenti. Primo tra tutti il caso Cambridge Analytica, che è costato carissimo al sito di Mark Zuckerberg.