Facebook, Apple, Amazon e Google: parte la maxi indagine dei procuratori americani?

Un gruppo di procuratori federali degli Stati uniti, appartenenti sia ai gruppi di natura democratica che repubblicana, starebbe per annunciare il lancio di una nuova inchiesta per verificare le eventuali violazioni della normativa sull'antitrust da parte dei giganti della Silicon Valley come Facebook, Amazon, Apple e Google.

I magistrati, nello specifico, avrebbero intenzione di approfondire il tema relativo all'aggiramento delle regole sulla libera competizione.

In un articolo pubblicato sulle proprie pagine, il Wall Street Journal sottolinea che questa nuova iniziativa segue quella dell'Antitrust americano di cui abbiamo discusso su queste pagine alla fine dello scorso mese. Le due indagini però dovrebbero congiungersi per partire entro la fine del mese in una ventina di stati. Ad oggi non sono trapelate informazioni sule società interessate, ma nel rapporto il Journal sottolinea che le big four dovrebbero essere della partita.

Dal loro canto, già in passato il gruppo FAAG (Facebook, Apple, Amazon e Google) ha sempre sostenuto di non aver violato in alcun modo le normative sulla libera concorrenza, sottolineando che le iniziative proposte hanno avuto delle ricadute positive per i consumatori, che hanno potuto beneficiare di una riduzione dei prezzi per beni e servizi. A ciò però bisogna aggiungere la variabile impazzita Donald Trump, che non sempre si è mostrato clemente nei loro confronti.

Per Facebook in particolare si tratterebbe dell'ennesima stangata, dopo quella di fine Luglio in cui l'FTC ha multato il social per 5 miliardi di Dollari.