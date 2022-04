Facebook apre il suo primo negozio fisico: arriva il Meta Store, volutamente piccolo

Dopo il debutto di Apple nel settore retail, con gli Apple Store che si stanno estendendo a macchia d’olio e sono diventati attrazioni turistiche nelle principali città, sono stati molti i marchi tech che hanno cercato di replicare il successo dei negozi del colosso di Cupertino. Alla lista se ne aggiunge anche un altro.

Dopo Microsoft, Amazon e Google, infatti, anche Facebook ha annunciato il suo debutto nel retail con il Meta Store.

Il primo negozio ha aperto i battenti a Burlingame, in California, vicino ai Meta Reality Labs. Il negozio, come mostriamo direttamente nell’immagine presente in calce, è caratterizzato da una serie di pannelli in legno ed un’illuminazione futuristica, ma ha un aspetto diametralmente diverso rispetto a quello degli Apple Store.

In vendita, ovviamente, ci sono tutti i prodotti hardware di Meta, tra cui il visore Quest 2 VR, i Portal (qui trovate la nostra recensione di Facebook Portal Go) e gli occhiali da sole frutto della collaborazione con Ray-Ban.

In occasione dell’evento di lancio, Mark Zuckerberg ha spiegato che l’obiettivo dei Meta Store è far comprendere alle persone la realtà virtuale sperimentandola.

Meta spiega che il negozio è volutamente piccolo (1.550 piedi quadrati) per offrire agli utenti un’esperienza coinvolgente. Insomma, il contrasto rispetto agli Apple Store è evidente.