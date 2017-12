Facebook apre le porte ai bambini: ecco Messenger Kids!

Facebook apre le porte a quella che, nel giro di qualche anno, sarà la prossima generazione di utenti. Nella giornata di ieri, il social network di Mark Zuckerberg ha lanciato la preview della nuova app standalone per bambini di età inferiore ai 13 anni.

Si chiama Messenger Kids, e secondo l'azienda è stata sviluppata per rendere più facile per i bambini "effettuare video chat e scambiare messaggi con la famiglia e gli amici". La preview è disponibile su iPhone, iPod ed iPad e dispositivi Android, negli Stati uniti, e permette ai genitori di controllare le attività dei figli direttamente dai propri account. I più giovani, infatti, non dovranno creare alcun profilo personale.

L'applicazione è stata sviluppata seguendo le linee guida delle agenzie locali, ma Facebook ha anche collaborato con esperti di sicurezza online e nello sviluppo dei bambini. Come dicevamo poco sopra, il login avverrà attraverso l'account dei genitori, che dovranno scaricare l'applicazione. Per gli Under 13, è prevista la creazione di un mini profilo, direttamente nel'app, che potrà essere interamente gestito da mamma e papà

Una volta che i genitori avranno impostato tutto, i piccoli potranno effettuare chiamate vocali e video sia singole che di gruppo, a patto che vengano approvate. Le madri ed i padri, infatti, potranno anche stilare una lista dei contatti "fidati".

Chiaramente, essendo un'app per bambini, sono presenti molti sticker, emoji ed effetti sonori da inviare nelle conversazioni, insieme alle GIF ed adesivi.

I genitori nel Messenger vedranno un'apposita sezione per controllare il tutto, bloccare contatti ed altro.