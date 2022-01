Facebook, arriva la crittografia end-to-end su Messenger per chat e chiamate

Dopo proclami, rinvii e attese, in molti sono rimasti in attesa di scoprire quando sarebbe arrivata la crittografia end-to-end su Messenger. Ebbene, il 27 gennaio 2022, con un post sul suo profilo ufficiale, Mark Zuckerberg l'ha annunciato ufficialmente.

Come possiamo leggere nel post, il CEO di Meta spiega che "il nuovo aggiornamento per la crittografia end-to-end nelle chat di Messenger ti farà arrivare una notifica se qualcuno cattura una schermata su un messaggio temporaneo. Le chat crittografate si arricchiscono, inoltre, di GIF, adesivi e reaction".

Insomma, siamo di fronte a un primo assaggio di quelli che si prospettano come grandi piani per il nuovo corso del colosso di Menlo Park. Attualmente sono presenti due modalità per entrare in conversazioni crittografate. La prima, con uno scorrimento dal basso a partire da una chat tradizionale: in questo modo si potrà entrare in una nuova chat con lo stesso destinatario in cui i messaggi vengono eliminati una volta chiusa l'app. Il secondo metodo, invece, è quello che siamo abituati a conoscere come "Conversazione Segreta", accessibile dalle impostazioni dell'applicazione stessa.

Con il rollout definitivo di questa funzionalità, annunciata anche sul blog ufficiale, Meta ha introdotto anche funzionalità avanzate come l'invio di GIF, sticker e reaction, così come annunciato dal suo fondatore, oltre al supporto per il badge "verificato".

Si prosegue, dunque, su un percorso fitto di novità, ma che sembra confermare l'intenzione di Meta di non voler implementare su Instagram e Messenger la crittografia di default fino al 2023.