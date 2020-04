Facebook, arriva la modalità silenziosa per mettere in pausa notifiche ed app

Facebook ha annunciato il lancio della nuova "modalità silenziosa" per il proprio client mobile, che come suggerisce il nome permette di mettere in pausa le notifiche push per un periodo di tempo limitato. In questo modo il social network di Mark Zuckerberg intende ridurre la dipendenza degli utenti.

Come spiegato nel blog ufficiale, la Quiet Mode riprende il funzionamento dello Screen Time di iOS. Sostanzialmente gli utenti non dovranno fare altro che impostare l'orario in cui si dovrà attivare questa modalità, che disattiverà tutte le notifiche provenienti dall'app e permetterà anche di bloccarne l'utilizzo, attraverso un avviso che sarà mostrato quando la si tenta di aprire.

Il funzionamento sarà sia manuale che automatico, a seconda delle proprie preferenze. Ciò vuol dire quindi che sarà anche possibile abilitarla e disabilitarla manualmente tramite la nuova impostazione implementata all'interno del'app.

Facebook, in un post pubblicato, spiega che "poichè tutti ci stiamo adeguando alla nuova routine e siamo a casa, può essere utile stabilire i limiti del tempo trascorso online" ed afferma che la Quiet Mode permetterà alle persone di concentrarsi sugli affetti familiari ma anche di dormire senza distrazioni. "Strumenti come questo possono aiutarci a stabilire il giusto equilibrio per il modo in cui si usa Facebook", fanno sapere da Menlo Park. Sono anche state aggiunte nuove scorciatoie nelle impostazioni di notifica ed al pannello preferenze nel News Feed.

La novità sono in fase di rollout ed arriveranno su tutti i profili nelle prossime settimane.