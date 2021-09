Facebook: arrivano i reel di Instagram, integrazione sempre più vicina?

Dopo essere stato nell'occhio del ciclone per via di alcuni studi sui problemi che Facebook causerebbe ai giovani, il social network di Mark Zuckerberg continua a far parlare di sé, in questo caso portando avanti l'integrazione con Instagram: i reel creati sull'app fotografica, infatti, potranno essere pubblicati anche sul feed di Facebook.

La nuova feature non sorprenderà gli utenti, visto che i reel sono stati testati per mesi dalla piattaforma e saranno implementati in maniera simile a quanto già fatto per le Instagram Stories. Grazie all'aggiunta dei reel, i creatori di contenuti potranno registrare e pubblicare i propri video direttamente da Facebook, mentre l'algoritmo dell'applicazione deciderà quali raccomandare agli altri utenti nel loro news feed, esattamente come avviene su Instagram nella sezione "Reels".

Inoltre, sarà anche possibile effettuare il cross-posting, cioè creare un reel su Facebook e postarlo al contempo su Instagram e viceversa, mentre ai creator di Instagram verrà data la possibilità di promuovere i propri contenuti su Facebook anche senza avere un profilo sul social network di Menlo Park.

La mossa di Facebook va nella direzione di una crescente competizione con TikTok, motivo per il quale il colosso di Mark Zuckerberg sta dando sempre più importanza a reel e video su entrambi i propri social. Inoltre, Facebook starebbe cercando di convincere i creator di Instagram e TikTok a migrare verso la sua piattaforma principale, promettendo loro un sistema di guadagni più favorevole rispetto a quello garantito dalle altre app.

Rimane tuttavia da capire quanto la mossa di Menlo Park si rivelerà efficace: Facebook non sembra piacere particolarmente ai giovani, che preferiscono altri social network, mentre è di poche settimane fa la notizia del sorpasso di Facebook e Instagram da parte di TikTok come app più scaricata al mondo.