Facebook, in arrivo su Messenger e Instagram i messaggi effimeri nella nuova 'Vanish Mode'

Di recente WhatsApp in Italia ha ricevuto i messaggi effimeri che scompaiono dopo sette giorni, ma a quanto pare non è l’unico servizio di Facebook Inc. a ottenere questa funzionalità: con un post nel suo blog ufficiale, infatti, la compagnia ha annunciato l’arrivo della nuova “Vanish Mode” anche su Facebook Messenger e Instagram.

La feature presente da tanto tempo nei servizi concorrenti Snapchat e Telegram ormai è diventata come uno standard per proteggere la privacy degli utenti nei social network e nelle piattaforme di messaggistica; per implementarla è servito tempo e ne è servito altrettanto anche per Facebook, ma finalmente è pronta per essere rilasciata in una modalità leggermente diversa rispetto al solito.

Come funziona la Vanish Mode? In realtà è molto semplice e lo spiega Facebook stessa nel comunicato stampa: basta fare uno semplice “swipe up” in una chat già esistente et voilà, ecco che si possono inviare messaggi nella nuova modalità; poi sarà sufficiente fare un altro “swipe up” per tornare alla chat normale e tutti i video, meme, reazioni e link condivisi con il proprio contatto svaniranno nell’oblio. Inoltre, se qualcuno farà uno screenshot della chat mentre si usa la Vanish Mode l’altro utente riceverà una notifica.

Per facilitare la comprensione della feature, Facebook ha anche pensato di mostrare una schermata che ne spiegherà il funzionamento dopo il primo swipe up. Vanish Mode arriverà in queste ore negli Stati Uniti, per poi giungere anche nel mercato europeo e asiatico nel corso di queste settimane; per accedervi, però, sarà necessario aggiornare l’applicazione tramite Google Play Store. Per quanto riguarda il lancio su Instagram, invece, avverrà soltanto dopo questa fase di test su Facebook Messenger.

Intanto il colosso di Mark Zuckerberg sta lavorando anche sul tema scuro dell’applicazione per Android e iOS di Facebook, attivabile tramite il menù “Impostazioni e Privacy”.