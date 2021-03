Facebook: in arrivo nuovi strumenti per aiutare le persone a vaccinarsi contro il Covid-19

Mark Zuckerberg ha annunciato quest'oggi una nuova serie di strumenti per aiutare le persone nella campagna vaccinale a livello mondiale. Il social network, nello specifico, nelle prossime settimane, proporrà una serie di tool per consentire un rapido accesso a tutte le informazioni sulle vaccinazioni contro il Coronavirus.

In un post pubblicato sul blog ufficiale di Facebook, firmato da Mark Zuckerberg, si legge intende ampliare la copertura delle informazioni sulle vaccinazioni attraverso vari strumenti. E' previsto il lancio di:

Uno strumento per consentire alle persone di accedere alle informazioni su dove e quando ottenere un vaccino contro il Covid-19 ;

; Espansione del centro informazioni COVID-19 su Instagram;

Espansione dei chatbot WhatsApp ufficiali sul COVID-19 per far registrare le persone alle vaccinazioni presso le autorità sanitarie e i governi;

Aggiunta di etichette ai post sui vaccini COVID-19 per mostrare ulteriori informazioni provenienti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Facebook, al contempo, fornirà alle autorità sanitarie informazioni e dati aggregati in tempo reale sui motivi per cui le persone esitano a vaccinarsi, in modo tale da permettere loro di offrire una comunicazione più chiara che possa fugare tutti i dubbi.

Per coloro che hanno ripetutamente violato la policy sul Coronavirus, inoltre, è prevista la riduzione della copertura dei post, in particolare se fuorvianti, se contendono fake news o se sono decontestualizzati sulla pandemia.