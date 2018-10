Facebook ha assunto un ex vicepremier del Regno Unito

Sembra proprio che Facebook stia cercando di rimediare in tutti i modi le recenti brutte figure in termini d'immagine. Infatti, la società di Zuckerberg & Co. ha visto diversi problemi di sicurezza nell'ultimo periodo, in seguito allo scandalo Cambridge Analytica. Questa volta, l'azienda ha assunto un ex vicepremier del Regno Unito.

In particolare, stando a quanto riportato anche dal Guardian, la società ha deciso di assumere un ex politico britannico, tale Nick Clegg, in qualità di VP di Global Affairs and Communications. Clegg sostituirà Elliot Shrage, che aveva annunciato che si sarebbe dimesso da quel ruolo all'inizio di quest'anno.

Clegg trascorrerà un primo periodo presso il quartier generale della California, per poi passare continuamente dagli Stati Uniti al Regno Unito fino all'inizio del 2019. Sembra che Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg, considerate attualmente come le due figure più importanti di Facebook, abbiano appoggiato in prima linea l'assunzione dell'ex vicepremier del Regno Unito.

Tuttavia, in diversi ritengono che la decisione di Facebook non sia molto saggia. Infatti, Clegg è stato personalmente responsabile della decisione di triplicare il costo delle tasse universitarie in patria, nonostante avesse promesso di non farlo nel corso della sua campagna elettorale. Altri invece pensano che si tratti di una mossa intelligente, visto che l'azienda dispone ora di un politico esperto, che sa bene come funziona l'Unione Europea.

Secondo il Financial Times, Clegg sarebbe stato "corteggiato" direttamente da Zuckerberg, che vorrebbe garantirgli un ruolo chiave nelle strategie future dell'azienda.