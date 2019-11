Facebook: 'l'attivazione della fotocamera in background colpa di un bug'

Nella giornata di ieri abbiamo parlato dell'attivazione in background, all'insaputa degli utenti, della fotocamera sull'app per iOS di Facebook. La scoperta di un ricercatore è rapidamente diventata virale ed ha necessitato di una risposta da parte del social network, che attraverso un rappresentante ha precisato che si tratta di un bug.

Guy Rosen di Facebook, tramite il proprio account ufficiale Twitter afferma che il problema sarebbe causato da un bug presente nella versione 246 dell'applicazione, lanciata la scorsa settimana. Il dirigente ha precisato che ad oggi non sono state trovate prove che il problema abbia comportato il caricamento di video e fotografie sui propri server.

"Di recente abbiamo scoperto che la nostra app per iOS si avviava in maniera errata in landscape. Nel momento in cui abbiamo risolto questo problema, nella v246, ne abbiamo inavvertitamente introdotto un altro in cui l'app mostra parzialmente l'interfaccia della fotocamera quando si tocca una foto. Non abbiamo prove di video e foto caricati a causa di questo problema" ha affermato nella serie di tweet in cui ha anche annunciato che gli ingegneri hanno immediatamente "lanciato un fix per il problema sull'App Store".

Nel frattempo, in molti consigliano di revocare i permessi di accesso alla fotocamera fin quando non sarà disponibile la nuova versione del client. Per molti però l'aggiornamento (v247) è già disponibile su App Store.