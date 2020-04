Facebook Avatar sta per arrivare in Italia: ecco gli sticker personalizzati

Avete presente i Bitmoji di Snapchat? Beh, Facebook sta per portare Facebook Avatar, una funzionalità molto simile, in Italia (e in generale in Europa). In parole povere, gli utenti avranno presto la possibilità di creare degli sticker personalizzati (che si potranno utilizzare anche tramite Facebook Messenger).

In particolare, stando a quanto riportato da TechCrunch, un portavoce dell'azienda di Mark Zuckerberg ha confermato l'arrivo di questa funzionalità in Europa e sembra proprio che diversi utenti l'abbiano già ricevuta. In precedenza, Facebook aveva effettuato dei test relativi a questi avatar in Nuova Zelanda e Australia.

Per creare un avatar personalizzato, basta semplicemente accedere al campo legato agli sticker, che si trova in basso a destra, vicino al box per scrivere un testo su Facebook. Per farvi degli esempi concreti, c'è la possibilità di utilizzare questi avatar nei commenti sotto ai post oppure nelle chat di Messenger.

Tuttavia, questa funzionalità non permette di scansionare il proprio volto, ma bisogna utilizzare un editor realizzato da Facebook, che sfrutta vari preset. In ogni caso, le possibilità di personalizzazione non mancano di certo, dai capelli al viso, passando per gli occhiali e per molto altro. Insomma, presto anche gli utenti europei del social network di Mark Zuckerberg potranno creare i propri sticker personalizzati.



Rimanendo in casa Facebook, vi ricordiamo che questa settimana è stato lanciato Facebook Gaming.