Facebook avverte dell'impatto di iOS 14 sugli ads: nel frattempo c'è stato un bug

Dopo aver accusato Apple di "impedire a Internet di essere libero", Facebook torna "alla carica" con una nuova misura legata alle novità in termini di trattamento dei dati degli utenti introdotte dalla società di Cupertino con l'ultima versione del sistema operativo degli iPhone, ovvero iOS 14.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, ora l'azienda di Mark Zuckerberg sta avvertendo gli utenti iOS che presto potrebbero esserci dei cambiamenti non di poco conto per quel che concerne gli strumenti pubblicitari offerti da Facebook. Infatti, la società aveva già anticipato che la maggiore trasparenza voluta da Apple in merito a come vengono utilizzati i dati degli utenti potrebbe portare a diversi problemi, soprattutto per le aziende più piccole che hanno la necessità di raggiungere i propri clienti. Apple ha risposto affermando che vuole rendere più consapevoli gli utenti, ma la preoccupazione della società di Mark Zuckerberg sembra essere quella che queste misure "spaventino" le persone e che queste ultime decidano di condividere molte meno informazioni.

Nel frattempo, stando anche a quanto riportato da The Verge, sempre rimanendo in campo di privacy, a quanto pare un bug di Facebook ha esposto gli indirizzi di posta elettronica e le date di compleanno di alcuni utenti di Instagram. Un ricercatore di sicurezza, tale Saugat Pokharel, afferma infatti che una funzionalità sperimentale disponibile per gli utenti business consentiva potenzialmente di accedere alle succitate informazioni anche per gli account che hanno deciso di non condividerle pubblicamente. A quanto pare, bastava inviare un messaggio privato ad alcuni utenti coinvolti dal test della funzionalità per ottenere ulteriori dettagli. Un portavoce di Facebook ha affermato ai microfoni di The Verge che il bug è stato attivo solamente per un periodo di tempo limitato e che ora è tutto risolto.