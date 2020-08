Facebook, avviato il processo di unificazione delle chat di Messenger e Instagram

Il supporto cross-chat con Facebook Messenger non è in arrivo soltanto su WhatsApp, come anticipato a luglio da WABetaInfo, ma anche su Instagram, anzi arriverà prima su quest’ultimo che sull’app di messaggistica. Con l’ultimo aggiornamento disponibile sia per iOS che Android è infatti possibile attivare questa nuova funzione.

Purtroppo per ora l’update è disponibile soltanto negli Stati Uniti, come hanno fatto presente a The Verge, ma l’esperienza per noi utenti europei sarà sicuramente la stessa: una volta che l’aggiornamento sarà disponibile, quando apriremo Instagram ci troveremo davanti a una schermata simile a quella dell’immagine di copertina, con scritto “C’è un nuovo modo per chattare su Instagram”.

Una volta completato l’aggiornamento, ecco che l’icona dei messaggi privati di Instagram non sarà più l’aeroplanino a cui siamo abituati ma sarà piuttosto il logo di Facebook Messenger. Le chat invece saranno più colorate, avranno più emoji disponibili e un’esperienza d’uso più semplice e intuitiva. L’unico problema è che attualmente non è possibile ancora inviare messaggi a utenti Facebook tramite Instagram: probabilmente la funzione è stata resa disponibile per una fase di test negli USA, mentre in futuro in Europa arriverà come un servizio già rodato e funzionante.

Non ci sono invece novità per quanto riguarda l’integrazione delle chat con WhatsApp, ma di recente è stata annunciata una nuova feature in arrivo: la sincronizzazione delle chat tra diversi smartphone, anche tra Android e iOS.