Facebook: si avvicina il lancio della modalità scura per l'app iOS

L'applicazione ufficiale di Facebook per iOS potrebbe presto abbracciare la modalità scura. I ragazzi di WABetaInfo infatti sono riusciti ad abilitare l'opzione nascosta che è già presente nella versione per l'ecosistema Apple del client ufficiale del social network.

Lo sviluppo starebbe procedendo a gonfie vele, ma come si può vedere negli screenshot non è ancora ultimato in quanto in alcune parti dell'applicazione sono ancora presenti i colori "tradizionali". Il tema scuro di Facebook per iOS, però, sarà molto simile alla controparte per Android.

Facebook avrebbe optato per una scala di grigi, vanificando secondo molti i benefici portati dalla modalità scura con colori neri sugli smartphone che dispongono di pannelli OLED, dove i pixel restano inattivi consumando meno batteria.

E' indubbio però che il nuovo tema si tradurrà in un maggior affaticamento degli occhi di notte o quando si è in ambienti scuri. I gestori del blog hanno sottolineato che il tema scuro si potrà attivare e disattivare manualmente, ma agli utenti sarà anche data la possibilità di regolarlo automaticamente in base alle impostazioni di sistema.

Non sono al momento giunte informazioni sulla possibile data di lancio: ma dopo l'arrivo del tema scuro su Whatsapp ed Instagram, l'app di Facebook è l'unica a mancare all'appello.

A quanto pare prossimamente potrebbe arrivare in Italia anche Facebook Avatar.