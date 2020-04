Facebook avviserà gli utenti che sono entrati in contatto con fake news sul Coronavirus

Continua l'offensiva dei giganti del web contro la disinformazione sul Coronavirus. Facebook ha annunciato che avviserà gli utenti che hanno messo like, reactions o che hanno commentato post che contengono fake news sul Covid-19.

L'annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale della società, in cui Guy Rosen spiega che la funzione verrà implementata nelle prossime settimane. Attraverso le notifiche, il social network di Mark Zuckerberg introdurrà un vero e proprio sistema di fact checking, che reindirizzà gli utenti ai falsi miti sfatati dall'OMS sulla pandemia in corso, che potrebbero causare danni ingenti alla salute delle persone.

"Vogliamo mettere in contatto le persone che potrebbero aver interagito con informazioni dannose e fake news sul virus con le documentazioni veritiere pubblicate da fonti autorevoli" si legge in uno stralcio dell'annuncio in cui il VP rivela anche che Facebook ha indirizzato oltre 2 miliardi di persone alle risorse messe a disposizione dall'OMS e le autorità sanitarie attraverso il centro informazioni sul COVID-19 sul social network. I popup inseriti su Facebook ed Instagram invece sono stati cliccati da 350 milioni di utenti.

Già dallo scorso gennaio Facebook è scesa in campo contro le bufale sul Covid-19, rimuovendo tutte le teorie della cospirazione legate al virus. Di recente però si è propagata a macchia d'olio la bufala sul collegamento tra la pandemia ed il 5G, che è stata smentita dagli scienziati.