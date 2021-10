Facebook ha bannato uno sviluppatore che aveva creato un tool per usare meno Facebook

Lo sviluppatore che aveva creato lo strumento "Unfollow Everything", che consentiva di "svuotare" il News Feed eliminando il follow alle pagine ed agli amici, ha ricevuto una lettera di diffida dalla società di Menlo Park e la comunicazione che è stato bannato.

Louis Barclay, questo il nome dello sviluppatore britannico, aveva creato l'estensione per browser che svuotava il News Feed del social network sulla base di un input ricevuto dai ricercatori dall'Università di Neuchatel in Svizzera, i quali volevano studiare l'impatto dell'assenza di contenuti nel News Feed sulla felicità delle persone, nonchè le modifiche in termini di utilizzo a seguito dell'attivazione dell'estensione.

La lettera di diffida è stata inviata da Barclay a Luglio di quest'anno ed è stata pubblicata giovedì in versione censurata. L'Insider ha avuto modo di effettuare le verifiche del caso e ne ha confermato l'autenticità.

Nella lettera, inviata dallo studio legale Perkins Coie, si legge che Unfollow Everything ha infranto le regole di Facebook sulla raccolta automatizzata dei contenuti degli utenti senza il permesso di Facebook. Inoltre, i termini del social network vietano anche di interferire con il "funzionamento previsto di Facebook".

Barclay è stato al contempo bannato sia da Facebook che Instagram, e l'ha colto di sorpresa dal momento che l'app aveva solo 2.500 utenti attivi settimanalmente e 10mila download. "Ho ricevuto un feedback straordinario che mi dicevano che grazie ad Unfollow Everything stavano usando Facebook in modo molto più salutare".

Nel frattempo, nel weekend uno studio ha confermato che gli adolescenti odiano Facebook e Twitter in quanto ritenuti "per vecchi". Nelle ultime ore sono state annunciate anche delle importanti novità per proteggere gli adolescenti su Instagram.