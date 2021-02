Facebook, bloccata la condivisione dei link alle news: accade in Australia

Decisione storica quella di oggi 17 febbraio 2021 per Facebook. Infatti, il colosso del mondo dei social network ha deciso di introdurre delle importanti limitazioni al suo social network per quel che concerne l'Australia.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear ed Engadget, la società di Mark Zuckerberg ha scelto di bloccare la possibilità per gli utenti australiani di condividere i link alle news. Non importa che si tratti di notizie relative all'Australia o all'estero: le persone coinvolte non riusciranno a vedere questo tipo di contenuti.

Insomma, la decisione di Facebook va a impattare non poco sull'uso del social network, dato che molti utenti sono soliti condividere e commentare le notizie del giorno proprio mediante la sezione commenti offerta dal servizio dell'azienda di Mark Zuckerberg.

Non si tratta tuttavia solamente di una novità legata agli utenti, visto che anche chi possiede una pagina Facebook avrà questa limitazione. Questo significa potenzialmente mettere fine alle pagine di quelle realtà che sono solite utilizzare il social network come "vetrina" per i propri contenuti testuali.

In parole povere, Facebook diventerà presto "limitato" in Australia. In ogni caso, la scelta della società di Mark Zuckerberg arriva in seguito alla richiesta da parte delle autorità australiane di pagare gli editori per inserire le loro notizie all'interno del social network.