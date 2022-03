Facebook bloccato in Russia, arriva la decisione ufficiale

Con l'accusa di aver commesso "almeno 26 atti di discriminazione contro i media statali russi", l'autorità russa preposta alle comunicazioni ha annunciato di aver bloccato del tutto l'accesso a Facebook nel Paese.

Una decisione che, tuttavia, è tutt'altro che una doccia fredda, in una campagna mediatica che non risparmia colpi, esattamente come sul territorio ucraino, devastato dall'invasione russa.

Stando a quanto annunciato dallo stesso Roskomnadzor, letteralmente il "Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa", ha messo al bando la piattaforma social del gruppo Meta dalla Russia, in seguito alla decisione dello stesso Facebook di bloccare i media russi.

La tensione tra il colosso di Zuckerberg e il Cremlino era palpabile e la controffensiva di Mosca era tutto sommato attesa. In effetti, già nelle scorse giornate l'ente governativo preposto alla sorveglianza dei media aveva parzialmente bloccato Facebook in Russia, proprio per via dell'introduzione delle misure atte a limitare la diffusione della propaganda e della disinformazione crescente attraverso i giornali statali.

Allo stesso modo, anche Wikipedia si è schierata contro il Cremlino, annunciando che continuerà a diffondere conoscenza libera e senza censure, una posizione evidentemente poco gradita ai vertici del Paese che ha già lasciato presagire il possibile blocco del portale di Wikimedia Foundation.