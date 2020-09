Facebook, a breve su Messenger arriverà un limite agli inoltri nelle chat

Per limitare la diffusione di fake news e combattere la disinformazione e i contenuti manipolati Facebook ha deciso di introdurre un nuovo limite agli inoltri sull’app Messenger. Questa misura certamente non è definitiva e non permetterà di debellare le notizie false per sempre, ma aiuterà la compagnia a far fronte a questo problema.

Come annunciato nel blog ufficiale di Facebook, “come parte dei nostri continui sforzi per fornire alle persone un’esperienza più sicura, da oggi ci sarà un limite di inoltro su Messenger in modo che i messaggi possano essere inoltrati soltanto a cinque persone o gruppi alla volta. Limitare l’inoltro è un modo efficace per rallentare la diffusione di disinformazione e contenuti dannosi che possono causare danni nel mondo reale”.

L’azienda di Mark Zuckerberg ha preso questa decisione in un momento cruciale del 2020: non solo il coronavirus continua a diffondersi e a far diffondere notizie false, ma negli Stati Uniti a breve ci saranno pure le elezioni presidenziali. Tramite questo limite si intende proteggere ulteriormente gli utenti e permettere loro di vivere e votare senza contenuti che possano condizionare negativamente le loro scelte.

Ma Facebook non è l’unica compagnia ad aver preso delle misure contro le fake news: YouTube, Google e Twitter nel corso del 2020 hanno rimosso migliaia di video e immagini manipolate, compreso un video di Donald Trump, ma anche TikTok ha deciso di proteggere la sua piattaforma da video modificati, deepfake e dalla disinformazione con altri provvedimenti analoghi.