Facebook Bulletin è realtà: ecco la nuova piattaforma per newsletter

Dopo il lancio delle Live Audio Rooms da parte di Facebook, nella giornata odierna il colosso di Mark Zuckerberg ha lanciato anche Bulletin, una piattaforma inedita dedicata completamente alle newsletter, altro trend che sta prendendo piede nel mondo del giornalismo specialmente tra scrittori indipendenti.

Ciò che notiamo subito sin dall’annuncio stesso è che Bulletin sarà una piattaforma separata dal social network: avrà un sito Web tutto suo e un marchio estremamente diverso dalla grande “f”, ma allo stesso tempo godrà di un’accessibilità e di un collegamento a Facebook migliorati appositamente per distribuire meglio i contenuti pubblicati.

Inoltre, è interessante vedere come la società abbia deciso di agire con convinzione a tal proposito annunciando anche alcune partnership con scrittori selezionati come Malcolm Gladwell del New Yorker, l’ex inviata di ESPN Erin Andrews, l’host dello show Queer Eye Tan France, l’ex corrispondente di ABC News Ron Claiborne e altri nomi ancora. Loro, e tutti coloro che verranno aggiunti in futuro, verranno pagati per la pubblicazione di newsletter su Bulletin e riceveranno il 100% delle entrate; nel primo periodo di attivazione del servizio, infatti, Facebook ha confermato che non tratterrà alcuna commissione sui guadagni dai contenuti che gli autori decideranno inserire come “premium” anziché “gratis”.

L’obiettivo finale è quello di costruire delle vere e proprie community a partire dalle newsletter, dato che gli scrittori in questione potranno anche creare gruppi Facebook gratuiti o solo per chi si iscriverà a pagamento alle newsletter, proponendo così ulteriori contenuti esclusivi. Infine, le newsletter verranno anche condivise su Facebook News o altri strumenti Discovery come modo per promuovere i content creator. Al momento Bulletin è ancora in fase “closed beta” ed è accessibile anche in Italia, ma per ora il focus rimane sugli Stati Uniti.

Nel mentre si parla anche di Facebook Shops, feature in arrivo su Instagram e WhatsApp dedicata completamente ai commercianti.