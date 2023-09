Facebook cambia logo: notate le differenze dal precedente?

Meta ha annunciato alcune modifiche al suo logo ed in generale alla sua brand identity. Con un post pubblicato sui propri account, la società di Mark Zuckerberg ha introdotto il nuovo logo che sfoggia non solo uno sfondo differente rispetto a quello precedente, ma anche alcune modifiche alla lettera “f”.

Come si può vedere in apertura, lo sfondo è più scuro ed il design della lettera “f” è differente. L’azienda di Menlo Park ha anche annunciato lo sviluppo di una nuova tavolozza di colori per il proprio marchio che include una nuova serie di tonalità, toni e rapporti di contrasto ottimizzati per facilitare l’accessibilità. Nel post sul blog, Facebook spiega che ha ridisegnato anche l’intera gamma di icone, allo scopo di renderla “leggibile a qualsiasi dimensioni, sufficientemente flessibile per le diverse esigenze e facilitare l’accessibilità e l’interazione da parte degli utenti”.

Aggiornate anche le reaction, e Facebook spiega che “grazie a questa nuova tavolozza di colori, siamo stati in grado di evocare più dimensionalità ed emozioni nelle reazioni”. La nuova tavolozza ha varie tonalità di blu, tra cui l’azzurro, l’azzurro cielo, blu, blu scuro e dark navy. “La nostra intenzione era quella di creare un design rinnovato del logo di Facebook che fosse più audace, elettrico ed eterno. Ciascuno dei nuovi perfezionamenti distintivi determina una maggiore armonia nell'intero design come elemento chiave dell'identità dell'app. Lo abbiamo fatto incorporando un'espressione più sicura del colore blu principale di Facebook, creato per essere visivamente più accessibile nella nostra app e fornire un contrasto più forte affinché la "f" si distingua” afferma Facebook, che spiega come le modifiche saranno introdotti a scaglioni nel corso delle prossime settimane.

Nelle scorse settimane, intanto, sono emerse alcune indiscrezioni secondo cui Facebook ed Instagram potrebbero diventare a pagamento in Europa.