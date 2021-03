Facebook cambia ancora il News Feed: potremo visualizzare i post in ordine cronologico

Con un post pubblicato sul blog ufficiale, Facebook ha annunciato una nuova serie di modifiche in arrivo alla propria app ufficiale per iOS ed Android, che darà maggiore controllo agli utenti e consentirà di disattivare la visualizzazione dei post generata dall'algoritmo.

La novità più importante è rappresentata dalla modalità "Più Recente" che rappresenta una nuova versione del sistema già presente che consente di visualizzare i post in ordine cronologico.

"La barra dei filtri dei feed offre anche un accesso più facile ai post più recenti, il che rende più semplice passare da un feed di notizie classificato algoritmicamente a un feed ordinato cronologicamente con i post più recenti per primi. Gli utenti dell'app Android possono accedere alla barra del filtro dei feed quando scorrono verso l'alto sul feed delle notizie. La stessa funzionalità sarà disponibile nell'app iOS nelle prossime settimane. Indipendentemente dalla frequenza con cui li usi, puoi trovare Più recenti e Preferiti nel menu dei collegamenti rapidi" afferma Facebook nel post.

Tra gli altri cambiamenti in arrivo alla Timeline di Facebook figura un nuovo sistema che garantirà la visualizzazione dei post maggiormente in linea con i propri gusti. Saranno presenti dei contenuti con l'etichetta "consigliato per te", i quali saranno visualizzati sulla base di una serie di fattori tra cui figurano i post correlati, le interazioni passate, la posizione e gli argomenti verso cui si è mostrato interesse.

Facebook, infine, sulla scia di quanto fatto da Twitter, consentirà agli utenti di specificare chi potrà commentare i propri post.

Il social network di Mark Zuckerberg ha annunciato che ha rimosso 1,3 miliardi di account Facebook.