Facebook ha cambiato il suo logo: vuole distinguersi dall'omonimo social network

Mark Zuckerberg e soci hanno deciso di cambiare il logo di Facebook. Stando a quanto riportato da diverse fonti internazionali, la modifica si è "resa necessaria" in seguito alle acquisizioni di società del calibro di Instagram e WhatsApp. Infatti, l'azienda adesso sente l'esigenza di distinguersi dall'omonima applicazione.

In particolare, come riportato anche da SlashGear, Antonio Lucio, Chief Marketing Officer di Facebook, ha dichiarato in merito: "Le persone dovrebbero sapere quali aziende realizzano i prodotti che utilizzano. [...] I nostri servizi principali includono le applicazioni di Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal e Calibra. Queste app e tecnologie hanno condiviso l'infrastruttura per anni e i team dietro di loro lavorano spesso insieme. [...] Nelle prossime settimane inizieremo a utilizzare il nuovo logo all'interno dei nostri prodotti e materiali promozionali, incluso un nuovo sito Web aziendale".

In parole povere, l'azienda vuole distinguere nettamente l'operato della società Facebook dall'omonimo social network. D'altronde, alcuni prodotti della gamma Portal dell'azienda di Mark Zuckerberg utilizzano già la scritta "da Facebook". Ebbene, sembra proprio che la società voglia iniziare a inserire questa dicitura anche in altri prodotti e servizi, da Instagram a WhatsApp, passando per Oculus. In questo modo, secondo Zuckerberg e soci, gli utenti avranno maggiore consapevolezza in merito a chi c'è dietro ai prodotti e servizi che utilizzano quotidianamente.