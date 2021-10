Facebook cambierà nome, ma Mark Zuckerberg ancora non ha scelto quello nuovo

La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla notizia secondo cui Facebook potrebbe cambiare nome per riflettere meglio le proprie ambizioni di creare un "metaverso". Un nuovo rapporto emerso in rete, però, riferisce che l'amministratore delegato Mark Zuckerberg ancora non avrebbe scelto la nuova nomenclatura, a pochi giorni dal reveal.

A pubblicare l'indiscrezione il giornalista Casey Newton, che afferma di aver ricevuto conferma da alcune sue fonti che il cambio di nome avverrà lunedì prossimo nel corso della conference call in cui saranno svelati i risultati finanziari relativi all'ultimo trimestre. Non è però da escludere che Zuckerberg e soci decidano di svelarlo alla conferenza Oculus Connect di giovedì prossimo.

Le fonti di Newton però osservano che sebbene si tratti di un cambio radicale e molto importante, il CEO Mark Zuckerberg ancora non avrebbe scelto il nome definitivo, il che dimostra come i rumor emersi nelle scorse ore che volevano i dirigenti ormai allineati sulla scelta evidentemente non corrispondevano alla realtà.

Secondo il rapporto di The Verge, che ha dato il via ai rumor, i dirigenti starebbero discutendo della mossa da almeno due mesi. A spingere per un cambio di brand sarebbe stato l'ex CMO Antonio Lucio, tre anni fa, al fine di separare i prodotti dall'azienda.