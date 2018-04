Facebook cancella alcuni messaggi privati di Zuckerberg: scoppia la polemica

Ha creato scalpore l'articolo pubblicato questa notte dai colleghi di TechCrunch, nel quale tre fonti rimaste anonime dichiaravano di non poter più leggere i messaggi che Zuckerberg aveva inviato loro su Messenger dal 2014 in poi.

In particolare, i colleghi di TechCrunch avevano scritto: "Nessuno dei termini di servizio di Facebook sembra conferire [alla piattaforma] il diritto di rimuovere un contenuto dell'account di un utente, a meno che esso non violi qualche regola". Motivo per il quale, durante la nottata, i social network sono "esplosi", con molte persone che hanno accusato la società di "scarsa trasparenza".

Il tutto anche per via della iniziale risposta di Facebook: "Dopo che nel 2014 le email di Sony furono hackerate, facemmo una serie di modifiche per proteggere le comunicazioni dei nostri dirigenti. Tra queste, quella di limitare il periodo di conservazione dei messaggi di Mark su Messenger. Lo facemmo rispettando i nostri obblighi legali sulla conservazione dei messaggi". Risposta che non ha convinto del tutto, tanto che su TechCrunch si legge: "Facebook non ha mai rivelato pubblicamente la rimozione dei messaggi dalle caselle degli utenti, né informato privatamente i destinatari. Ciò solleva la questione: si tratta di mancanza di rispetto verso gli utenti? Quando abbiamo posto questa domanda direttamente su Messenger a Zuckerberg, lui si è rifiutato di fornire dichiarazioni".

In seguito, tuttavia, Facebook ha "ritrattato", dicendo che la funzionalità per eliminare i messaggi su Messenger sarà presto resa disponibile a tutti e rilasciando degli screen esemplificativi (che potete vedere qui sotto). Nonostante questo, TechCrunch ha scritto: "Facebook avrebbe potuto annunciare questa funzione in qualsiasi momento. Avrebbe potuto rendere pubbliche le motivazioni che hanno portato all'eliminazione dei messaggi di Zuckerberg in qualsiasi momento. [...] Facebook è trasparente con gli utenti solo quando è forzata a esserlo".