Facebook ha cancellato le foto di vittime dell'Olocausto postate dall'Anne Frank Center

Facebook balza di nuovo agli onori della cronaca per un fatto piuttosto grave: il social network creato da Mark Zuckerberg ha infatti bannato alcune immagini postate dall'Anne Frank Center for Mutual Respect, una organizzazione no profit a favore dei diritti umani e civili, che ritraevano alcune vittime dell'Olocausto nazista.

I post in questione erano parte di un sondaggio, che mirava a studiare il grado di consapevolezza dei cittadini americani nei confronti della tragedia operata dalla Germania di Hitler. Le foto allegate ai post mostravano alcune vittime deportate nei campi di concentramento, completamente nude e debilitate dalla fatica e dalla mancanza di cibo e acqua; tra di esse vi erano anche dei bambini, cosa che potrebbe aver fatto mettere in allerta gli algoritmi di Facebook, nonostante la scarsa qualità e lo stato di conservazione delle foto (erano documenti autentici dell'epoca) nascondessero tutti i dettagli più macabri.

Mentre Twitter ha accolto le immagini senza problemi, Facebook le ha bloccate e cancellate quasi immediatamente. I militanti dell'organizzazione hanno subito scritto al social, cercando di ottenere una spiegazione logica per quanto accaduto, senza mai ottenere alcuna risposta. Dopo due giorni di silenzio totale hanno affidato le loro lamentele a Twitter, scrivendo in un post: "Avete rimosso il nostro post che promuoveva il bisogno di ulteriore educazione sull'Olocausto e sulle sue vittime, probabilmente perché ritenete che violi i vostri standard, ma non ci avete ancora dato nessuna spiegazione al riguardo".

Dopo alcune ore il social network di Zuckerberg ha ripristinato i post in questione, scusandosi per l'accaduto: "Come viene spiegato chiaramente nei nostri Community Standards, non permettiamo l'upload di foto che ritraggono bambini nudi su Facebook. Comprendiamo però quanto le immagini postate dall'Anne Frank Center for Mutual Respect siano importanti da un punto di vista storico e culturale, e le abbiamo rimesse online su queste basi".