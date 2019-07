Facebook ha cancellato per la prima volta un post di Salvini

Facebook, per la prima volta in Italia, ha cancellato un post dalla pagina ufficiale "Lega - Salvini Premier", dopo la segnalazione da parte del movimento "Cara Italia", guidato da un giornalista originario del Kenya che intende fare battaglia ai contenuti pubblicati sull'account del partito di Salvini.

Il tutto risale a qualche mese fa, quando Stephen Ogongo, 44enne giornalista arrivato in Italia 25 anni fa, ha deciso di creare il movimento che mira a diventare il primo partito italiano e che ha già raccolto oltre 11mila adesioni.

A metà del mese, Ogongo ha pubblicato alcuni video in cui chiedeva a Facebook "di chiudere le pagine di Salvini e della Lega e applicare le proprie politiche contro il razzismo e l’incitamento all’odio. Queste pagine sono diventate luoghi di ritrovo virtuale per le persone che portano avanti apertamente discorsi sessisti, razzisti e di odio nei confronti degli immigrati, dei rifugiati, dei Rom, delle Ong e dei volontari che salvano le persone in mare".

Nei giorni successivi sono quindi partite le segnalazioni al social network nei confronti della pagina, che nella giornata di ieri ha rimosso un post per incitamento all'odio. Stephen infatti ha pubblicato uno screenshot in cui Facebook rivela che "Lega-Salvini Premier è stata esaminata e abbiamo riscontrato che alcuni contenuti sulla pagina non rispettano i nostri standard della community. Abbiamo rimosso quei contenuti specifici (ad esempio foto e post) anziché l’intera pagina". Si tratta di una prima assoluta in Italia, in quanto mai prima d'ora erano stati cancellati i post di Salvini o del suo partito dai social network, ma Ogongo non intende fermarsi ed ha affermato che "la nostra campagna è appena iniziata e andremo avanti fino in fondo. Ne va della sicurezza e della democrazia dell’Italia".