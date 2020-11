Facebook, causa antitrust imminente: ci sono anche WhatsApp e Instagram sul piatto

Dopo le prime indiscrezioni giunte dal Washington Post, anche Politico ha confermato che molto probabilmente la Federal Trade Commission (FTC) statunitense avvierà una causa ai danni di Facebook per violazioni delle leggi antitrust, possibilmente entro fine novembre; tuttavia, non sarà una battaglia legale così rapida come sperano.

Secondo le indagini della FTC e dei procuratori generali di New York, il colosso di Mark Zuckerberg costituirebbe una potenziale minaccia alla concorrenza in quanto il controllo dei dati degli utenti, le sue acquisizioni e le pratiche commerciali che coinvolgono social network, servizi di social media, pubblicità digitale e applicazioni per smartphone reprimerebbero la concorrenza.

Il fattore che potrebbe rendere la causa antitrust particolarmente lunga è il seguente: la FTC starebbe considerando di gestire il caso internamente per vincere la battaglia legale più facilmente ma in una durata potenzialmente di diversi anni. Essendo che la causa è in lavorazione da 16 mesi e vorrebbe puntare persino al ritiro delle acquisizioni dell'app di condivisione di foto Instagram e della piattaforma di messaggistica WhatsApp, gli avvocati generali di dozzine di stati coinvolti nel processo sarebbero intenzionati a portarla avanti nonostante le difficoltà.

Il presidente della FTC Joe Simons si è già dichiarato favorevole a mantenere la causa interna per portarla dinanzi al giudice di diritto amministrativo dell’agenzia, ma allo stesso tempo dovrà persuadere almeno due colleghi commissari ad accettare il contenzioso. Altro elemento che potrebbe rendere più complessa la questione è l’elezione di Joe Biden, dato che potrebbe cambiare rotta; allo stesso tempo, però, il neo-eletto presidente degli Stati Uniti potrebbe persino essere molto più duro rispetto all’amministrazione Trump nei confronti dei giganti del mondo tech.

Sarà dunque fondamentale capire la sua linea in materia e come vorrà procedere contro aziende come Facebook e Google che, proprio in queste settimane, sta affrontando anch’essa una delle cause antitrust più ambiziose di sempre intentate dagli Stati Uniti.

Sia Facebook che la FTC hanno rifiutato di rilasciare commenti, sebbene Facebook Inc. abbia precedentemente contestato le accuse di essere anticoncorrenziale.