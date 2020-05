Facebook sta causando il crash di molte app su iOS: cosa sta succedendo

Nelle ultime ore hanno fatto capolino sul web diverse segnalazioni di utenti che si lamentavano per i continui crash riportati su alcune applicazioni per iOS, tra cui Spotify, Pinterest, GroupMe e TikTok. Dopo alcune analisi è emerso che il problema sarebbe causato dagli SDK di Facebook.

A svelare il retroscena ci hanno pensato alcuni sviluppatori in un thread su GitHub, grazie ad alcune analisi. Molte app popolari hanno riportato un picco di segnalazioni su DownDetector: secondo quanto riferito le applicazioni si chiuderebbero poco dopo l'avvio.

Da Facebook non sono arrivate comunicazioni a riguardo, ma sembra che col passare delle ore il numero di crash sia diminuito, sebbene continuino ad essere presenti segnalazioni che parlano di arresti anomali da parte delle app

Gli SDK del social network sono molto popolari in quanto sono tantissimi gli sviluppatori che li utilizzano per effettuare il targeting pubblicitario, ecco perchè sono impattate tante app.

Spotify, in risposta alle numerose lamentele arrivate tramite i social, ha diffuso un comunicato in cui si è detta "a conoscenza dei problemi, che stiamo cercando di risolvere. Vi terremo aggiornati".

Come sempre, fateci sapere attraverso la sezione commenti se avete riscontrato qualche anomalia nelle app su iOS oppure se non siete stati impattati dal problema. Provvederemo ad aggiornare la notizia non appena ci saranno novità.