Facebook contro chi legge solo i titoli delle notizie: arriva l'avviso

Molti utenti sono abituati a "consumare" i contenuti presenti online con rapidità. Non importa che si tratti di dirette streaming, film, serie TV, video o notizie: alcune persone vogliono fare tutto in velocità, magari condividendo poi i propri pensieri sui social network. In questo contesto, "nascono" anche "cattive abitudini".

Pensiamo, ad esempio, agli utenti che non leggono le notizie, bensì si soffermano solamente sul titolo. Capite bene che si tratta di un problema non di poco conto. Ebbene, Facebook ha compreso la situazione e ha deciso di provare a cambiare la situazione. In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, nonché come annunciato tramite il profilo Twitter Newsroom ufficiale, il social network di Mark Zuckerberg e soci presto mostrerà un "pop-up" per avvisare l'utente del fatto che sta condividendo un articolo senza averlo aperto.

La fase di test di questa nuova funzionalità è già partita oggi 10 maggio 2021. Non è ben chiaro con quali criteri Facebook selezionerà coloro che riceveranno la feature in questo primo periodo. In ogni caso, potete vedere un'immagine esemplificativa in calce alla notizia. Nel "pop-up" si legge: "Stai per condividere questo articolo senza averlo aperto". L'avviso ricorda inoltre che condividere un articolo senza leggerlo può comportare il diffondersi di informazioni parziali, mancanti di dettagli importanti.

Per il resto, un portavoce di Facebook ha confermato ai microfoni di The Verge che inizialmente il test della funzionalità dovrebbe coinvolgere il 6% circa degli utenti Android a livello globale.