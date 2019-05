Facebook chiude 23 pagine italiane, diffondevano bufale ed hate speech

A poco più di due settimane dalle delicate elezioni europee, Facebook ha annunciato di aver chiuso 23 pagine italiane che contavano complessivamente 2,46 milioni di followers in quanto diffondevano bufale ed hate speech su migranti, antivaccini ed antisemiti.

La decisione di chiudere le pagine arriva a seguito di un'indagine pubblicata da Avaaz, accessibile tramite questo indirizzo, una popolare onlus specializzata nei diritti umani e campagne ambientali.



Facebook, tramite un portavoce, ha pubblicamente ringraziato Aavaz "per aver condiviso le ricerche affinché potessimo indagare. Siamo impegnati nel proteggere l'integrità delle elezioni nell'Ue e in tutto il mondo. Abbiamo rimosso una serie di account falsi e duplicati che violavano le nostre policy in tema di autenticità, così come diverse pagine per violazione delle policy sulla modifica del nome. Abbiamo inoltre preso provvedimenti contro alcune pagine che hanno ripetutamente diffuso disinformazione. Adotteremo ulteriori misure nel caso dovessimo riscontrare altre violazioni".

A fianco della chiusura delle pagine, Facebook ha anche annunciato di aver cancellato qualche decina di account fake e depotenziato delle pagine che diffondevano contenuti falsi. La scelta è legata al cambio di nome.

Tra le pagine cancellate figurano "I valori della vita", che contava su una base di 1,5 milioni di followers, "Un Caffè Al Giorno", che aveva racimolato 236 mila mi piace e 253 mila interazioni negli ultimi tre mesi, ma anche "La Nostra Salute è Sotto Attacco", con 18 mila like, ed "Oltre TV", con 45 mila followers. Nel rapporto di Aavaz si cita come esempio una fake news riguardante una presunta dichiarazione di Saviano che l'autore di Gomorra era stato costretto a smentire.



Complessivamente è stata posta la parola fine su pagine che avevano generato in tre mesi 2,4 milioni di interazioni e che contavano su quasi 2,5 milioni di followers.

Del tema dell'hate speech aveva parlato proprio il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, durante l'incontro con Macron.