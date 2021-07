Facebook chiude vendite di Oculus Quest 2: in arrivo più memoria e interfaccia in silicone

Facebook ha deciso di interrompere le vendite globali di Oculus Quest 2 fino al 24 agosto, giornata in cui verranno resi disponibili i nuovi modelli con minimo 128 GB di spazio di archiviazione al posto di 64 GB e un’interfaccia in silicone al posto del design in schiuma.

L’annuncio è giunto direttamente dal capo di Facebook Reality Labs, Andrew Bosworth, il quale ha pubblicato sul blog ufficiale il post dedicato a questa mossa, ritenuta necessaria in seguito alle segnalazioni dei problemi di irritazione. Citando parte del post, “man mano che sempre più persone si interessavano alla realtà virtuale con Quest 2, abbiamo iniziato a ricevere segnalazioni secondo cui una piccolissima percentuale di clienti di Quest 2 ha riscontrato irritazioni cutanee dopo aver utilizzato l'interfaccia facciale in schiuma rimovibile fornita con Quest 2 ed è anche venduta separatamente, incluso del Fit Pack. Anche se il tasso di segnalazioni è basso e la maggior parte dei casi segnalati è minore, ci impegniamo a garantire che i nostri prodotti siano sicuri e confortevoli per tutti coloro che li utilizzano”.

L’azienda sta dunque richiamando volontariamente tutte le interfacce in schiuma Quest 2 e Quest 2 Fit Pack in collaborazione con la US Consumer Product Safety Commission (CPSC) negli Stati Uniti e i proprietari del visore VR Oculus Quest 2 potranno seguire le istruzioni sul sito Web di Oculus per ottenere una sostituzione, a patto che il paese in cui si risiede sia supportato.

Come detto inizialmente, dunque, chi vorrà acquistare Oculus Quest 2 dovrà attendere il 24 agosto 2021 e il rilascio delle nuove versioni con cover in silicone e memoria interna aumentata. Chi, invece, possiede già il visore potrà richiedere online l’upgrade gratuito per l’interfaccia di spugna.

Sempre a proposito di Oculus Quest 2, Oculus ha annunciato l’arrivo delle API Passthrough.