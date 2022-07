Facebook, fino a cinque profili legati allo stesso account: la controversa novità

Mentre nell'Unione Europea si parla di un possibile blocco dei social network come Facebook e Instagram, a Menlo Park sembra che le priorità siano altre. Infatti, scopriamo oggi che Meta starebbe testando la possibilità per gli utenti di creare e gestire fino a cinque profili Facebook in contemporanea.

A quanto pare, Meta starebbe già testando la controversa funzione, permettendo ad alcuni utenti di associare più profili diversi alle stesse credenziali. La compagnia di Mark Zuckerberg ha poi spiegato che la nuova politica dei profili dovrebbe incoraggiare gli utenti a rimanere più tempo su Facebook e, al contempo, a trascorrere meno minuti sulle piattaforme della concorrenza.

Il test, comunque, prefigura un cambio di 180° nella direzione di Facebook, che finora ha avuto delle regole estremamente stringenti riguardo all'identità dei suoi utenti. Per esempio, negli anni la piattaforma si è distinta per una gestione stringente dei profili, la cui associazione ad un indirizzo mail poteva essere univoca e che, soprattutto, dovevano portare il vero nome della persona che li gestiva.

Benché i profili "alternativi" rimarranno soggetti alle policy generali di Facebook, questi potranno usare pseudonimi e nomi di fantasia, al fine di "aiutare le persone a modificare la propria esperienza in base ai propri interessi e alle proprie relazioni". Facebook ha anche spiegato che "tutti i profili saranno legati allo stesso account", cioè basterà un set di credenziali per accedere a più profili diversi.

La mossa di Meta resta comunque piuttosto controversa: se da un lato potrebbe permettere di rivitalizzare Facebook, che ormai fatica a restare al passo con i social più "giovani", come TikTok e persino Instagram, dall'altra fa alzare qualche sopracciglio tra gli scettici, che temono che gli account "secondari" potrebbero finire per diventare dei mezzi per truffe, spam o addirittura per impersonare l'identità altrui senza permesso. Intanto, comunque, Meta sta attraversando tempi duri e ha bloccato le nuove assunzioni di personale.