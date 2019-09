Facebook collabora con Luxottica sugli occhiali per la realtà aumentata?

Facebook è al lavoro sui nuovi sistemi di realtà aumentata. Secondo quanto affermato da CNBC, il social network di Mark Zuckerberg sarebbe al lavoro con la società italiana Luxottica sul progetto "Orion", che dovrebbe consentire agli utenti di ricevere chiamate, notifiche ed ottenere informazioni sulle lenti.

Luxottica, per chi non lo sapesse, è la società che controlla marchi molto famosi nel settore come Ray-Bay, Persol, Oliver Peoples e Oakley, ecco perchè una collaborazione con Facebook potrebbe portare al lancio di occhiali che puntano non solo sull'aspetto tecnico, ma anche sull'estetica, in grado di adattarsi alle montature più comuni. Facebook infatti negli ultimi anni ha faticato a ridurre le dimensioni del dispositivo e portare quindi sul mercato un form factor accattivante per gli utenti.

Secondo quanto svelato da alcune fonti interne a CNBC, il lancio sarebbe previsto tra il 2023 e 2025. Gli occhiali potrebbero integrare anche un assistente vocale che servirebbe agli utenti per dare gli input.

Il rapporto sostiene anche che Facebook avrebbe impiegato centinaia di dipendenti presso i suoi uffici di Redmond, che sarebbero al lavoro sulle tecnologie da integrare nell'indossabile, e Mark Zuckerberg avrebbe chiesto al capo della divisione hardware Andrew Bosworth di dare priorità al progetto.

Al momento dalle due società non sono arrivati commenti a riguardo.