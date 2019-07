Facebook come Elon Musk: vicino il lancio dell'interfaccia per leggere la mente

L'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, nel corso della conferenza annuale F8 tenuta nel 2017, aveva annunciato una serie di finanziamenti per la ricerca di un'interfaccia per collegare il cervello ai computer da utilizzare in dispositivi indossabili per la realtà aumentata, come gli occhiali.

A quanto pare, l'interfaccia in grado di leggere la mente sarebbe vicina alla realtà. Facebook infatti sul blog ufficiale ha pubblicato un lungo post in cui fa il punto sulla situazione. Nell'aggiornamento, il social network americano afferma che i ricercatori ora sono in grado di "decodificare un piccolo insieme di parole e frasi complete in tempo reale".

La svolta è avvenuta grazie ad un algoritmo in grado di leggere i pensieri dei partecipanti che soffrono di lesioni cerebrali.

Due anni fa, al momento dell'annuncio del progetto, Facebook aveva affermato che l'obiettivo era "decodificare i discorsi silenziosi", e nell'esperimento condotto gli scienziati dell'Università della California di San Francisco sono stati autorizzati ad impiantare degli elettrodi nel cervello di tre pazienti che soffrivano di epilessia.

Ai tre pazienti sono state poste delle domande che necessitavano di una risposta ad alta voce. Ciò ha aiutato i ricercatori ad identificare l'attività ed i modelli in alcune parti del cervello associate alla comprensione ed alla produzione del linguaggio in tempo reale.

Le letture degli elettrodi, secondo i ricercatori, sono risultate accurate nel 61% dei casi, dimostrando che è possibile decodificare il discorso "in un ambiente interattivo e conversazionale", per aiutare le persone che soffrono di traumi cerebrali a comunicare.

Facebook comunque ha lasciato intendere di non avere alcun tipo di fretta nel rilasciare lo strumento, che sarà disponibile solo nel momento in cui diventa possibile "raggiungere una velocità di codifica in tempo reale di 100 parole al minuto con un vocabolario di 1.000 termini ed un tasso di errore inferiore al 17%".

La società sta anche lavorando ad un "dispositivo portatile ed indossabile in ambito consumer", in grado di monitorare i livelli di ossigeno nel cervello, il che potrebbe essere un modo per leggere le menti delle persone senza la necessità di un intervento chirurgico invasivo. Attualmente il dispositivo è "ingombrante, lento ed affidabile", ma l'obiettivo è di utilizzarlo negli occhiali per la realtà aumentata.

L'approccio è diverso rispetto a Neuralink di Elon Musk, ma il fine è simile.