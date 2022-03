Facebook, come non rimanere chiusi fuori dall'account a marzo 2022? Occhio alla novità

Alla fine è arrivato il momento: Facebook ha introdotto una novità importante e coloro che non si erano preparati si stanno trovando "chiusi fuori" dal proprio account. Risulta dunque importante approfondire la situazione. Non disperate: la questione si può risolvere.

Facciamo però prima un passo indietro: stando anche a quanto riportato da The Verge, a metà marzo 2022 la società di Mark Zuckerberg ha iniziato a "chiudere" fuori alcuni utenti dai loro account. Il motivo è da ricercarsi nella nuova funzionalità di sicurezza Facebook Protect: quest'ultima svolge di fatto il ruolo di autenticazione a due fattori (2FA), implementando un ulteriore livello di protezione che richiede il passaggio per SMS, un'app di autenticazione o una chiave di sicurezza fisica.

In parole povere, si sta cercando di evitare il più possibile "furti" di profili Facebook, richiedendo a ogni accesso potenzialmente "sospetto" un ulteriore step in termini di autenticazione. In precedenza il social network aveva avvertito a più riprese gli utenti mediante comunicazioni ufficiali (ad esempio, pop-up che compaiono direttamente all'interno dell'app ufficiale o e-mail). Tuttavia, a quanto pare un buon numero di persone ha semplicemente "evitato" queste indicazioni, in alcuni casi magari pensando che si trattasse di "comunicazioni non ufficiali".

In realtà arriva tutto da Facebook: insomma, probabilmente fareste bene ad attivare Facebook Protect sul vostro account, in modo da avere un ulteriore grado di protezione ed evitare situazioni come quelle che si stanno verificando in questo marzo 2022. Per il resto, ricordiamo che Facebook aveva già annunciato che avrebbe reso obbligatoria la 2FA per gli account ad alto rischio, quindi la questione era nell'aria. Per il resto, vi consigliamo di fare riferimento al nostro approfondimento su Facebook Protect per maggiori dettagli sulla "novità".

In ogni caso, se vi trovate con l'account "bloccato", il social vi guiderà all'attivazione di Facebook Protect. Una volta effettuata quest'ultima, potrete tornare a utilizzare il vostro profilo. Per il resto, vi consigliamo di consultare le linee guida ufficiali di Facebook Protect per tutte le informazioni del caso. Attualmente ci sono anche segnalazioni di SMS di conferma non arrivati correttamente e simili, ma in quel caso probabilmente si tratta di problematiche temporanee.