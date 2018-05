Facebook come Tinder. Arriva Dating, la funzione per gli appuntamenti ed incontri

Facebook punta a diventare un social network "totale". Nel corso dell'F8 Conference di questo pomeriggio, l'amministratore delegato della compagnia Mark Zuckerberg ha annunciato l'arrivo di alcune funzionalità che favoriranno gli incontri ed appuntamenti tra utenti, in stile Tinder.

Zuckerberg, scherzando, ha affermato che "questa funzionalità permetterà di sviluppare relazioni reali a lungo termine, e non solo collegamenti tra persone". Le feature saranno disponibili all'interno del client mobile del social network, ma la loro attivazione sarà a discrezione degli utenti.

Il CEO ha sottolineato più volte, soprattutto alla luce del difficile periodo che sta passando la compagnia, che "Dating è stata progettata pensando alla privacy e la sicurezza delle persone sin dall'inizio. Gli amici non vedranno il profilo ed i suggerimenti di contatto verranno inviati solo a persone che non figurano nella lista amici".

I profili da completare all'interno di questa nuova sezione risultano essere molto simili a quelli creati da applicazioni come Tinder: la foto del profilo sarà presente a schermo intero, condita da informazioni personali come eventi e gruppi a cui si fa parte sulla piattaforma.

Chris Cox di Facebook ha menzionato una funzione battezzata "unlocking", attraverso cui sarà possibile rendere il proprio profilo visibile agli altri partecipanti ad eventi o membri di gruppi. Le conversazioni, invece, saranno gestite attraverso Facebook Messenger.

Molto interessante il fatto che queste funzioni probabilmente non saranno visibili a persone che hanno impostato la situazione sentimentale su "in una relazione" o "sposati", una scelta che Zuckerberg ha spiegato dicendo che si tratta di una piattaforma indirizzata ai single.

Facebook Dating sarà disponibile entro la fine dell'anno.