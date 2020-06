Facebook, compare la Dark Mode su Android: arrivano anche più info sul COVID-19

È da molto tempo che si parla dell'arrivo della Dark Mode sull'applicazione ufficiale di Facebook. Ne abbiamo viste di tutti i colori, comprese aziende di terze parti che sono riuscite a "forzare" una sorta di tema scuro. Tuttavia, finora questa funzionalità non è stata ancora rilasciata a livello ufficiale, ma le cose potrebbero presto cambiare.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Wccftech e 9to5Google, l'azienda di Mark Zuckerberg si starebbe preparando per rilasciare, perlomeno su piattaforma Android, un sostanzioso aggiornamento che non dovrebbe portare con sé solamente la tanto attesa Dark Mode, ma anche un sistema in grado di notificare gli utenti in merito alla situazione attuale legata al COVID-19. Ad esempio, sembra che l'app potrà fornire dei dati precisi Paese per Paese. Non è tuttavia chiaro se questa funzionalità sarà estesa a livello globale, ma ci sono tutti i presupposti affinché lo sia.

Tornando a parlare della Dark Mode, tutto fa pensare che sia finalmente giunta l'ora del suo arrivo. Infatti, il team di 9to5Google è riuscito ad abilitarla, come potete vedere dagli screenshot presenti in calce alla notizia. Interessante il fatto che ci sia la possibilità di attivare manualmente il tema scuro, scegliendo se adattare l'app di Facebook alle impostazioni di sistema oppure no. Vi ricordiamo che la Dark Mode è già arrivata su Facebook Lite.

Il succitato update dovrebbe portare con sé anche altre novità, ad esempio dei miglioramenti alle funzionalità relative al tempo che gli utenti passano su Facebook, in modo da consentire alle persone di non esagerare. Per il resto, quelli descritti in questa notizia sono solamente rumor e leak, ma sembrano andare verso un'unica direzione. Quando verrà rilasciato questo aggiornamento? Staremo a vedere.