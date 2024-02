Facebook ha compiuto 20 anni: il social di Meta ha ancora miliardi di utenti mensili

Mentre proseguono i progetti di Meta in ambito IA, vale la pena soffermarsi un momento su un traguardo che potreste esservi persi nella frenesia del mondo Tech. Infatti, Facebook ha appena compiuto 20 anni.

A tal proposito, come ricordato anche da Euronews e CNN, la fondazione di Facebook, Inc. risale al 4 febbraio 2004. Insomma, due decenni fa Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Chris Hughes, Andrew McCollum e Dustin Moskovitz creavano una società che avrebbe fatto la storia del mondo della tecnologia (e non solo).

Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia: basti pensare al rebrand di Facebook in Meta risalente al 2021, nonché all'attuale Mark Zuckerberg on fire del 2024, che va oltre al Metaverso puntando persino alla realizzazione di un'intelligenza artificiale generale. Insomma, il focus dell'azienda sembra scostarsi sempre di più da Facebook, per quanto quest'ultimo continui a risultare rilevante in ambito social.

Si fa infatti riferimento a una piattaforma in grado di contare oltre 3 miliardi di utenti mensili attivi, stando al più recente report di Meta. Certo, Facebook è andato ben oltre l'idea originale basata sul connettere persone nel contesto di un college, ma "The Social Network" , anche titolo del noto film del 2010 diretto da David Fincher, continua a rappresentare per certi versi il principale esempio di piattaforma social di successo, nonostante l'età e la non propriamente migliore reputazione tra le nuove generazioni. In ogni caso, vale la pena notare che già un bel po' di anni fa Zuckerberg aveva affermato che Facebook non sarà eterno.