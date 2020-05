Facebook ha comprato GIPHY per 400 milioni di dollari!

A quanto pare, il mondo delle GIF può essere piuttosto redditizio. Infatti, Facebook ha appena comprato l'azienda dietro a una popolare piattaforma per la condivisione di questa tipologia di immagini.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e SlashGear, la società di Mark Zuckerberg avrebbe sborsato una cifra pari a circa 400 milioni di dollari per acquisire GIPHY. La somma non è stata resa nota in via ufficiale, ma parecchie fonti internazionali (tra cui Axios) la danno praticamente per certa. Facebook ha confermato l'acquisizione dell'azienda mediante un post pubblicato sul suo blog ufficiale.

In quest'ultimo, si legge che l'acquisizione riguarda principalmente Instagram, dato che GIPHY andrà a supportare il team di quel social network. "GIPHY rende le conversazioni quotidiane più divertenti e quindi abbiamo in programma di integrare ulteriormente la sua libreria di GIF in Instagram e nelle nostre altre app, in modo che le persone possano trovare il giusto modo per esprimersi.

Molte persone appartenenti alla nostra community già conoscono e amano GIPHY. D'altronde, il 50% del traffico di GIPHY proviene dalla famiglia di app di Facebook, la metà solo da Instagram. Unendo Instagram e GIPHY, possiamo rendere più facile per le persone trovare le GIF e gli adesivi perfetti per le Stories e per i Direct. [...] Abbiamo usato le API di GIPHY per anni, non solamente su Instagram, ma anche nelle app di Facebook, Messenger e WhatsApp", ha scritto Vishal Shah, VP of Product di Facebook, nel succitato post.

Insomma, Mark Zuckerberg e soci hanno acquisito un altro servizio tech particolarmente popolare.