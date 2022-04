Facebook, niente conferenza F8 quest'anno: la priorità è il metaverso

Meta non terrà la sua F8 Conference nel 2022. L’annuncio è arrivato nella serata di ieri, e non c’entra la pandemia di Coronavirus, ma il cambio di priorità dell’azienda ex Facebook.

Con il cambio di nome di Facebook in Meta, infatti, la compagnia di Mark Zuckerberg ha cambiato il suo focus per andare in all in sul metaverso. “Come negli anni passati, ci prendiamo una breve pausa nella programmazione e non terremo F8 nel 2022 mentre ci prepariamo a nuove iniziative che sono tutte su misura per il prossimo capitolo di Internet, e anche il prossimo capitolo della nostra azienda: costruire il metaverso” ha affermato Diego Duarto Moreira in un post pubblicato da Meta sul suo blog ufficiale. “Simile alle prime fasi del Web, la creazione del metaverso sarà uno sforzo collaborativo in ogni fase, con altre aziende, creatori e sviluppatori come te” continua il dirigente, il quale evidenzia che al posto dell’F8 Conference la compagnia americana terrà un altro evento battezzato “Conversations”, che andrà in scena il 19 Maggio e sarà “l’evento inaugurale dedicato alla messaggistica di Meta”.

Successivamente, ci sarà un altro evento Connect entro la fine dell’anno incentrato su VR, AR e metaverso. Proprio questo dovrebbe rappresentare il fulcro del 2022 della compagnia, visto che nell’ottobre 2021 in occasione del Connect Facebook annunciò il rebranding in Meta.

Tra gli altri eventi attesi durante l’anno e nello specifico a ridosso dell’estate, qualche giorno fa Apple ha annunciato la WWDC 2022, nel corso del quale dovrebbe presentare le novità software per l’anno in corso.