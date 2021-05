Facebook conferma il ban di Donald Trump: niente ripristino dei profili, per ora

Nel giorno in cui Donald Trump ha lanciato il suo blog personale, è arrivata la decisione del consiglio di sorveglianza di Facebook che ha confermato il ban dalle proprie piattaforma per l'ex Presidente degli Stati Uniti.

In un post pubblicato sul blog ufficiale del comitato per il controllo di Facebook, viene confermato la decisione presa dai moderatori a seguito dell'assalto al Campidoglio degli USA dello scorso 6 Gennaio, ma è anche criticata la scelta di definire il ban "a tempo indeterminato".

Il consiglio di sorveglianza afferma che Trump ha utilizzato un registro violento su Facebook quando ha comunicato con i manifestanti, ma osserva anche che Facebook avrebbe dovuto essere più chiaro nei perametri del ban. Nel rapporto si legge che i post di Trump hanno contribuito alle violenze del 6 Gennaio attraverso il "l'uso di una narrativa infondata in cui si parlava di frodi elettori e si invitavano continuamente i supporter all'azione".

Per tale ragione, viene ora chiesto al social network di definire in modo specifico se il divieto è da intendersi come permanente. Tale decisione dovrà essere comunicata entro sei mesi, e teoricamente potrebbe aprire le porte ad un ritorno di Trump.

Si tratta di una decisione molto importante che potrebbe essere seguita anche da altri social media: come tutti sapranno, infatti, anche Twitter ha bannato a vita Donald Trump e lo stesso è stato fatto anche da altre piattaforme social come Snapchat.