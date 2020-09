Facebook Connect questa sera alle 19:00, appuntamento su Facebook Live

Facebook ha annunciato che questa alle ore 19:00 si terrà Facebook Connect, un nuovo evento in cui il colosso di Mountain View annuncerà le ultime novità in ambito VR ed AR. Gli interessati potranno collegarsi direttamente sulla pagina Facebook Live per seguirlo in diretta, anche se non si dispone di un account Facebook.

Facebook, nell'invito diffuso, ha preannunciato che all'evento prenderanno parte 35 relatori e si terranno oltre 15 sessioni che affronteranno temi come impatto sociale, produttività, creazione di contenuti, espansione delle connessione tra persone ed altro.

Tutti gli aggiornamenti su Facebook Connect saranno pubblicati sul blog ufficiale di Facebook, su cui saranno elencate anche le diverse sessioni e la programmazione integrale dell'evento.

Ovviamente seguiremo da vicino tutte le novità con notizie in diretta nel caso in cui dovesse arrivare qualcosa rivolta al mondo consumer.