Facebook ora vi consente di controllare meglio cosa vedete nel feed

In seguito alla questione dell'aumento di pubblicità su Instagram, torniamo a trattare le novità dei social network di proprietà di Meta. Infatti, sono state lanciate alcune funzionalità che permettono agli utenti di controllare meglio cosa si vede nel feed.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch e The Verge, nonché come ufficializzato mediante un apposito post sul blog ufficiale di Meta, è ora in fase di rollout la possibilità per gli utenti di utilizzare i pulsanti "Mostra di più" e "Mostra di meno", che consentono in parole povere di esprimere preferenze su quanto mostrato nel feed.

In alcuni casi i pulsanti potrebbe comparire direttamente sotto ad alcuni post presenti nel feed, ma in linea generale in futuro basterà semplicemente fare tap sull'icona dei tre puntini, collocata in alto a destra all'interno del riquadro di un post, per poter esprimere la propria preferenza. In questo modo, gli utenti potranno "addestrare" al meglio i sistemi di intelligenza artificiale di Facebook.

Per il resto, è stata lanciata una pagina di supporto che spiega come modificare le preferenze del feed di Facebook mediante gli strumenti a disposizione. Insomma, Mark Zuckerberg e soci stanno cercando di mettere nelle mani degli utenti sempre maggiori possibilità in termini di personalizzazione dell'esperienza social.