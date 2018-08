Facebook continua i suoi investimenti in campo gaming: è presente alla Gamescom

Questo il periodo dell'anno in cui migliaia di appassionati di videogiochi si recano a Colonia, in Germania, per assistere alla Gamescom, una delle più grandi fiere mondiali dedicate al gaming.

Dalla fine dell'E3 2018, più di 68 milioni di persone hanno postato, commentato o condiviso su Facebook qualcosa relativo alla Gamescom e il gaming, per un totale di oltre 280 milioni di volte. Circa un terzo di queste persone ha un’età compresa tra i 25 e i 35 anni e il 41% è costituito da donne. I giochi e gli editori di maggior tendenza dall'E3 sono Minecraft, Super Mario e Call of Duty.

Quest'anno, Facebook Gaming sarà presente alla Gamescom per presentare diversi contenuti dedicati al mondo dei videogiochi, dalle livestream per gaming creators alle esperienze VR, fino ai nuovi giochi e a qualche altra sorpresa.

Facebook sta potenziando la sua presenza alla Gamescom. Ci saranno gaming creators al centro della scena, nel più grande spazio pubblico per eventi mai realizzato per Facebook Gaming. Lo stand nel padiglione 6 sarà caratterizzato da creatori di contenuti conosciuti in tutta Europa e America Latina, tra cui: Amplified, Gameplayrj, Standart Skill, Sarinha e altri ancora. Ci saranno livestream insieme agli sviluppatori per parlare dei loro giochi preferiti con i fan. Come parte dello show, verrà fatta una livestream di beneficenza per sostenere War Child, disponibile sulla home page di fb.gg.

Una delle novità portate da Facebook alla Gamescom 2018 è lo spazio consumer presso lo stand di Facebook Gaming, caratterizzato da 60 stazioni di gioco dove i visitatori potranno giocare ad Assassins Creed Odyssey, EA SPORTS FIFA 19 e una selezione di nuovi titoli del programma ID@XBOX, tra cui Ashen, Below e Vigor. Ci saranno anche contenuti emozionanti da provare con Oculus Rift, giocabili sempre presso lo stand di Facebook Gaming. Tra i titoli che i fan potranno provare, ci saranno: Echo Combat, l'attesissima espansione FPS di Ready At Dawn's Echo Universe; Space Junkies, il viscerale sparatutto Arcade VR di Ubisoft; MARVEL Powers United VR, per vestire i panni di uno dei 18 Super Eroi Marvel e Moss, un gioco di azione-avventura single-player con protagonista un sognatore a occhi aperti di nome Quill.

Facebook è pronta a premere Play alla Gamescom a partire dal 22 agosto, per poi continuare a con il Pax West, il 31 agosto 2018.