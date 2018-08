Facebook contro le notizie di 'bassa qualità': le 'nasconderà' dal feed

Articoli clickbait, sensazionalistici e disinformativi. Questi sono i contenuti a cui Mark Zuckerberg vuole porre freno. Il tutto era già stato annunciato tempo fa tramite un post sul blog ufficiale di Facebook, ma ora sembra che la società californiana stia facendo sul serio.

Nel succitato post, si legge che il social network vuole limitare la condivisione di "contenuti di bassa qualità" nel feed delle notizie degli utenti. Inoltre, Facebook afferma di aver condotto studi in merito che dimostrano come un ristretto numero di utenti "condivideva abitualmente enormi quantità di messaggi pubblici al giorno", cosa che, secondo Zuckerberg & Co, consiste nel "spammare nel feed degli amici". Altro aspetto interessante analizzato dalla società californiana consiste nel fatto che, secondo i suoi studi, le persone che condividono di più sul social network sono anche solite postare "contenuti di bassa qualità". Da notare il fatto che il provvedimento in questione si applica solamente a link esterni, tralasciando quindi contenuti multimediali (video, immagini e post) pubblicati sulla piattaforma.

Ebbene, il metodo scelto da Zuckerberg per arginare tale problema è quello di "nascondere" i contenuti condivisi da questo tipo di utenti dal feed degli amici, rendendoli di fatto "invisibili", a meno che non si visiti direttamente l'account dell'interessato.

Tuttavia, questa nuova politica di Facebook è criticata da molti online, visto che la società californiana ha recentemente annunciato anche la nuova scheda Scopri, che "aiuta gli utenti a trovare le aziende che stanno loro a cuore", cosa che secondo molti renderà più facile la visione di pubblicità da parte degli utenti.

Oltre a questo, i colleghi di The Indipendent scrivono in merito: "Il social network ha detto che vuole rendere l'app più simile alle Pagine Gialle e rendere più facile per gli utenti entrare in contatto con le aziende".