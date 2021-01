Facebook ha copiato un'app italiana: condannata a pagare 3,8 milioni di Euro

La Corte d'Appello di Milano ha intimato a Facebook il pagamento di 3,8 milioni di Euro di risarcimento all'italiana Business Competence, per la violazione del copyright e "appropriazione parassitaria di investimenti altrui".

Secondo quanto stabilito dai giudici e riportato da Repubblica, il colosso di Menlo Park avrebbe violato il diritto d'autore con l'app Nearby, che permette di localizzare negozi, locali e ristoranti attraverso il GPS.

Nel documento, la Corte d'Appello “ritiene corrette le modalità con cui la consulenza tecnica d’ufficio del Tribunale ha calcolato in misura pari a 3.831.000 euro il pregiudizio economico complessivo subito da Business Competence, a causa dell’illecita condotta di Facebook”.

Nello specifico, la compagnia americana avrebbe messo in campo "un'appropriazione parassitaria" dell'app Faround con il proprio client Nearby, che funziona in maniera analoga alla controparte sviluppata dalla startup lombarda. Secondo i giudici, non sarebbero presenti prove che "Nearby Places sia stata sviluppata in modo autonomo da Facebook rispetto a Faround”.

La vicenda fonda le sue radici nel 2012, quando Business Competence ha lanciato l'applicazione Faround che permette di individuare i locali pubblici in base alla propria posizione. Nel Dicembre dello stesso anno Facebook aveva lanciato Nearby, che secondo i legali di Business Competence sarebbe "praticamente identica in termini di concept e format", ad eccezione dell'interfaccia grafica.