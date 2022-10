Facebook corre ai ripari: più pubblicità in Instagram e Facebook Messenger

Il calo delle entrate di Meta registrato nel secondo trimestre dell’anno, spinge la società di Mark Zuckerberg a prendere qualche contromisura per fare fronte alla situazione. La compagnia americana, per tale motivo, ha intenzione di puntare ancora di più sul suo comparto pubblicitario.

In un evento tenuto con gli inserzionisti lunedì, Meta ha introdotto un nuovo modo per vendere gli annunci nel tab Esplora su Instagram, che come noto è in grado di mostrare i contenuti agli utenti in base alle loro preferenze. Meta ha anche fatto vedere delle pubblicità direttamente nei profili utente, ma a quanto pare in questo caso saranno interessati solo i non adolescenti.

La pubblicità a quanto pare è in arrivo anche nel servizio di messaggistica Messenger di Facebook, per cui è stato svelato uno strumento che utilizza un software di deep learning per mostrare annunci pubblicitari destinati a “raggiungere le persone che hanno maggiori probabilità di effettuare un acquisto”. Il vicepresidente del comparto marketing e messaggistica di Meta, Maz Sharafi, ha anche osservato che “la cosa importante da sottolineare è che non utilizziamo il contenuti dei messaggi per mostrare le pubblicità”.

Qualche giorno fa, Meta ha anche bloccato le nuove assunzioni a seguito delle perdite registrate negli ultimi mesi.