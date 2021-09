Facebook, cosa dicono i 'file segreti' su Instagram Kids? Il punto della situazione

Non sono di certo giornate di poco conto per Mark Zuckerberg e soci. Infatti, oltre all'integrazione a livello di chat di gruppo tra Instagram e Facebook, c'è stata anche la pubblicazione di alcuni "file segreti" relativi alla questione "Instagram per bambini".

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge, Facebook ha deciso di rendere disponibili per tutti alcuni documenti PDF relativi alle sue ricerche interne. La scelta della società di Mark Zuckerberg arriva in seguito ai report del Wall Street Journal relativi alla volontà di Facebook di realizzare una versione di Instagram per i minori di 13 anni. Gli articoli del WSJ hanno ovviamente generato un enorme dibattito.

Per intenderci, in seguito alle polemiche, il colosso del Web ha annunciato tramite il blog ufficiale di Instagram di aver messo in pausa il progetto Instagram Kids. Notare il termine "pausa": la società di Mark Zuckerberg non sembra avere alcuna intenzione di cancellare il tutto, ma semplicemente di prendersi più tempo per realizzare al meglio il servizio.

Il dibattito non si è però placato, viste le accuse relative ai presunti danni causati da Instagram alla salute mentale dei giovani. Per intenderci, il solito Wall Street Journal ha affermato di essere entrato in possesso di ricerche che sarebbero state effettuate internamente da Facebook, che indicherebbero che il 40% degli utenti adolescenti di Instagram negli Stati Uniti d'America e nel Regno Unito avrebbe iniziato a sentirsi "poco attraente" da quando utilizza il popolare social network che si basa sulle foto.

Arriva dunque in questo contesto la notizia odierna: Facebook ha pubblicato alcune ricerche condotte internamente relative proprio all'impatto di Instagram sui più giovani, cercando di dimostrare che le accuse del Wall Street Journal lasciano il tempo che trovano e che non è accurato definire il social network come "dannoso" per le ragazze adolescenti.

Potete approfondire come si deve i file pubblicati ufficialmente tramite il portale di Facebook (ci sono due PDF), ma vi faremo un "riassunto" in questa sede. L'affermazione più significativa, che sembra riassumere quanto la società di Mark Zuckerberg vuole esprimere, sembra essere quella relativa al fatto che "gli adolescenti che hanno una minore soddisfazione nella loro vita hanno maggiori probabilità di dire che Instagram peggiora la loro salute mentale o il modo in cui si sentono rispetto agli adolescenti che sono soddisfatti della propria vita". In parole povere, come ben potete immaginare, le accuse vengono rispedite al mittente.

Nonostante questo, il Wall Street Journal ha "rilanciato", pubblicando altri quattro documenti (per certi versi definibili dei "file segreti") che, insieme ai due resi disponibili da Facebook, sarebbero stati alla base del primo report. A quanto pare, nei documenti legati al WSJ si andrebbe oltre a quanto mostrato ufficialmente dalla società di Mark Zuckerberg. Infatti, ci sarebbero anche delle ricerche che si soffermerebbero, ad esempio, sul confronto sociale basato sull'aspetto. Insomma, la questione è particolarmente intricata, ma alla fine la stessa Facebook ha pubblicato dei file ufficiali relativi ad alcune sue ricerche interne.